Специалисты рассказали, какой овощ является самым полезным для женского организма

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18.08.2020, 1:59, Новости дня

Во время нового исследования американские ученые обнаружили, что брокколи является самым полезным овощем, который необходимо употреблять женщинам.

В состав брокколи входят питательные вещества, положительно влияющие на состояние женского здоровья. Во время употребления этого продукта улучшается работа сердечно-сосудистой и иммунной системы, а также пищеварения. Брокколи обладает противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом.

Как утверждают ученые, этот вид капусты может снизить развитие раковых клеток. Эксперимент на грызунах показал, что яркий овощ способен уничтожать клетки рака и не затрагивать здоровые. По словам экспертов, этот вид капусты нужно включить в рацион тем женщинам, которые склонны к раку молочной железы или матки.



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