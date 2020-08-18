 

В Конгрессе США осудили «предложение» РФ о военной помощи Лукашенко

18.08.2020, 1:48, Новости дня

Американские конгрессмены осудили приписываемое Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов».

«Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [России] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», – приводит ТАСС текст выдержки из заявления председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола.

«Мы призываем администрацию [США] продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Белоруссии и защищать суверенное право Белоруссии определять свое собственное будущее», – добавили законодатели.

Накануне президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии, назвав ситуацию в республике «ужасной». В тот же день неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Трампа призвал Москву «уважать суверенитет Белоруссии».

Напомним, в субботу президенты РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры, по итогам которых Лукашенко заявил, что республика при первом запросе получит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности. В воскресенье в Минске рассказали об «основательных консультациях» с Россией по ситуации в Белоруссии. В понедельник Лукашенко заявил о «совпадении» позиций с Путиным по ситуации в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, при каких условиях РФ могла бы спасти Лукашенко.



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