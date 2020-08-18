Эвакуированных из Сирии российских детей доставили в Москву
18.08.2020, 1:48, Новости дня
На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Министерства обороны РФ с 26 российскими детьми из Сирии, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска», – приводит сообщение представителя пресс-службы Минобороны ТАСС.
Перелет в Москву стал первым вывозным рейсом Министерства обороны РФ после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с распространением коронавируса.
Напомним, 7 сентября 2019 года в Москве приземлился самолет с российскими детьми, ранее обнаруженными в тюрьмах на территории Сирии. Кроме того, 10 июля спецборт МЧС РФ доставил в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. Помимо того, в июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними сиротами.
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