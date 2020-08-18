Бывший сотрудник ЦРУ обвинен в шпионаже в пользу Китая

18.08.2020, 1:40, Новости дня

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство юстиции США. По утверждению прокуроров, в схеме передачи информации Пекину принимал участие родственник подозреваемого, работавший в ЦРУ.

В заявлении Министерства юстиции отмечается, что Александр Юн Чин Ма родился в Гонконге, получил американское гражданство, и начал работать в ЦРУ в 1982 году, где имел допуск к секретным документам. Прокуроры заявили, что Ма покинул ЦРУ в 1989 году и до переезда на Гавайи в 2001 жил и работал в Шанхае.

В судебных документах говорится, что Ма и его родственник вступили в сговор с китайскими спецслужбами и делились с ними секретной в области обороны более десяти лет.

Сторона обвинения утверждает, что шпионаж в пользу Китая началась с трехдневной встречи в Гонконге в марте 2001 г., во время которой двое бывших офицеров ЦРУ предоставили информацию китайским разведслужбам о сотрудниках агентства, его деятельности и методах сокрытия коммуникаций.

Прокуроры заявили, что некоторые встречи были записаны на видео, в том числе и том, на котором Ма можно видеть с 50000 долларов наличными, которые он получил за передачу информации.

Судебные документы говорят, что после того, как Ма переехал на Гавайи, он старался попасть на работу в ФБР, чтобы восстановить доступ к правительственным секретам, которые он затем мог передать китайским разведслужбам.

Офис ФБР в Гонолулу нанял Ма в качестве лингвиста в 2004. Следователи заявили, что в течение следующих шести лет он регулярно копировал, фотографировал и воровал официальные документы, некоторые из которых носили гриф «секретно», и брал некоторые из них во время своих частых поездок в Китай.

В протоколе федерального суда в Гонолулу не было указано, кто является адвокатом Ма.

ЦРУ и ФБР пока не ответили вопрос, почему Ма так долго арестовывали.