 

Мнение: Перевыборов в Белоруссии не будет. Можете еще покричать

18.08.2020, 1:35, Разное

Лукашенко посетил сегодня МЗКТ и заявил, что никакх перевыборов в Белоруссии не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов. – Прим. БЕЛТА) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим"

Относительно криков уходи https://www.youtube.com/watch?v=lPUJ0m2hQ3U, Лукашенко ответил: "Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать"

PS. И да, на выступлении, Лукашенко обмолвился о том, что готовится проект изменений в Конституцию Белоруссии, где в числе прочего будет поднят вопрос перераспределения полномочий президента.

Источник: Colonel Cassad



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