 

Немецкие СМИ описали стратегию США против «Северного потока – 2»

18.08.2020, 1:08, Новости дня

США действуют против проекта «Северный поток – 2» по тому же принципу, что и в отношении иранской ядерной программы, передает немецкий телеканал N-TV.

«США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном. (…) Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном», – цитирует статью РИА «Новости».

Однако СМИ отмечает, что в действиях Вашингтона есть также и отличия. В случае с «Северным потоком – 2» американская администрация пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, а это означает вмешательство в энергетический рынок Евросоюза.

Однако ни в Германии, ни в целом в Европе пока не смогли дать решительного ответа на действия Вашингтона.

СМИ отмечает, что эксперты и немецкие политики говорят, что меры США вызваны совсем не беспокойством о европейской безопасности, а собственными экономическими интересами.

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Гердт подчеркивал, что США заинтересованы продавать СПГ, который обойдется Европе «очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.



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