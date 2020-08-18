Искушение диктатором

18.08.2020, 0:56, Разное

После ухода Лукашенко религиозная карта Беларуси уже не будет прежней.

Руководство крупнейшей в Беларуси конфессии — Московского патриархата — не нашло в себе сил и слов, чтобы дать нравственную оценку зверствам силовиков. Патриарх Кирилл одним из первых поздравил Лукашенко — и замолчал. Лишь единичные священники осудили явное беззаконие. Иначе ведет себя Католическая церковь Беларуси…

Такие разные иерархи

На протяжении всех 26 лет правления Лукашенко Московская патриархия состояла с ним в тесной «симфонии». Патриархи Алексий II и Кирилл периодически приезжали в Минск, обмениваясь с Батькой орденами и медалями. Лукашенко, называя себя «православным коммунистом» и в свойственной ему манере высказывая сомнения в существовании Бога, постоянно «инспектировал» храмы и монастыри на подведомственной территории, выделяя средства на их строительство.

Атеизм диктатора, о котором он иногда рассказывал даже с церковного амвона, никак не препятствовал, а скорее помогал этой «симфонии».

В нем иерархи видели залог невмешательства в их внутренние, «сугубо церковные» дела.

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время посещения Коневского Рождество-Богородичого монастыря. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Лукашенко не интересовался причинами отделения от РПЦ «альтернативных» общин — Белорусской автокефальной церкви или различных «ветвей» Русской зарубежной церкви, а тупо запрещал их, загоняя в подполье и подвергая репрессиям, как и любую другую оппозицию. Все эти годы в Беларуси невозможно было зарегистрировать православную общину вне Московского патриархата.

Так что теперь, когда наступает момент истины для «последнего диктатора Европы», РПЦ как бы связана обязательствами перед ним. И уже 10 августа, на фоне нарастания протестов и зверств ОМОНа, патриарх Кирилл шлет трогательное поздравление «победителю». В нем он выражает надежду «на продолжение… сотрудничества, призванного способствовать… утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости».

Уже через пару дней ссылка на поздравление исчезла с титульной страницы официального сайта патриархии, а сейчас документ полностью удален с сайта. Google сохранил копию этой страницы.

В отличие от официального сайта патриархии сайт ее Белорусского экзархата (внутри Беларуси его принято называть «Белорусская православная церковь Московского патриархата» — БПЦ МП) 10 августа молчал. Лишь на следующий день, 11 августа, на нем появилось поздравление патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Павла (Пономарева).

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел (Пономарев). Фото: РИА Новости

Будучи гражданином РФ (что, между прочим, запрещено белорусским законодательством для глав местных конфессий), он двусмысленно высказался от имени «соотечественников», которые якобы возлагают на Лукашенко «большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности».

Правда, 14 августа, после пролившейся на улицах Минска крови, Павлу пришлось извиняться за это поздравление. Он встретился с участниками «протестного» крестного хода в центре Минска — христианами разных конфессий, которые не с флагами и транспарантами, а с иконами и Библиями в руках протестуют против насилия. Митрополит согласился, что «зло должно быть названо злом» и благословил крестный ход, который днем раньше БПЦ МП пыталась осудить и запретить.

На фоне растерянно молчащего патриарха и активно, но неумело маневрирующего Павла, «министр иностранных дел» РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) сразу адекватно оценил обстановку. Попирая неписаные законы патриархии, он не только не поздравил Лукашенко вслед за патриархом, но даже не разместил на сайте своего отдела внешних церковных связей патриаршее поздравление.

Митрополит Иларион (Алфеев). Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По мнению его бывшего помощника Леонида Севастьянова, ныне возглавляющего Всемирный союз староверов, теперь у Илариона есть все шансы стать следующим экзархом Беларуси. А в контексте движения Белорусской церкви к автокефалии (полной церковной независимости), вслед за церковью соседней Украины, это может усилить позиции Илариона в масштабах всего мирового православия.

Нравственный ступор и голос совести

Но это большая церковная политика. Белорусский народ, чувствующий себя обманутым, униженным и избитым собственной властью, больше интересует моральная оценка случившегося в стране со стороны тех, кто вроде бы призван в первую очередь такую оценку давать.

Несколько сотен православных из города Лиды подписали 13 августа обращение к митрополиту Павлу:

«Жестокость силовых структур по отношению к мирным жителям просто не укладывается в сознание любого человека, независимо от его вероисповедания. Во имя самого святого — жизни людей — мы просим у Вас защиты и участия в прекращении кровопролития и восстановлении мира и справедливости на нашей земле. Просим содействия в удовлетворении требования людей на оглашение честных результатов выборов».

Пока ответа от патриаршего экзарха не поступало.

Уже 12 августа отдельные православные священники выразили осторожную солидарность с жертвами террора силовиков, придя к разным СИЗО и ИВС с водой и продуктами для тысяч задержанных.

Происходило это, правда, в основном в западных епархиях — Гродненской и Брестской.

Священник Олег Шульгин, в прошлом окормлявший минский ОМОН, обратился к своим бывшим подопечным: «Будьте достойными воинами Христа, а не исполнителями приказов того, кто хочет остаться у власти, попирая свою и вашу совесть, законы государства и права граждан!»

На востоке стране, в Гомеле, местным героем стал протоиерей Владимир Дробышевский, уволенный из БПЦ МП. Он встал 13 августа в рясе и с крестом напротив местного подразделения Следственного комитета, держа плакат «Остановите насилие!». Другой уволенный и запрещенный (но весьма популярный в народе и соцсетях) клирик — минский священник Александр Шрамко — фактически возглавил «несанкционированный» крестный ход 13 августа и произнес на нем вдохновенную проповедь.

Протоиерей Владимир Дробышевский с плакатом. Фото: TUT.BY

Наиболее высокопоставленным (на сегодня) представителем БПЦ МП, внятно осудившим насилие, стал управляющий самой «националистической» — Гродненской — епархией архиепископ Артемий (Кищенко). 14 августа он опубликовал свое обращение:

«Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать Правду!.. Нам всем предстоит проделать непростой путь преодоления политического кризиса и нравственного очищения».

Архиепископ противопоставляет белорусский народ, продемонстрировавший в эти дни благородство, его обезумившим правителям: «Любовь вернула мир и остановила насилие! Это ли не чудо?!. Пусть цветы и улыбки наших прекрасных девушек и женщин помогут исцелиться от токсинов зла и агрессии!» В заключение Артемий призывает «честно и открыто расследовать все факты обмана, насилия и жестокости, чтобы совершилось Правосудие и восторжествовала Правда».

Католики — с народом

Единственная крупная (вторая по численности!) конфессия Беларуси, которая с самого первого дня противостояния заняла последовательную и довольно твердую позицию, — это католическая церковь. Она всегда была важна для внешнеполитических игр Лукашенко, который то пытался устроить визит в Минск папы римского, то предлагал себя посредником в переговорах православной и католической церквей.

Глава Католической церкви Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич (ранее служивший в Москве) не только не поздравил Лукашенко, но уже 11 августа призвал власть и протестующих сесть за стол переговоров, констатировав, что конфликт такого масштаба развернулся впервые в современной истории Беларуси. Он призвал стороны конфликта остановить насилие: «Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камней. Пусть вместо аргумента силы воцарится основанная на диалоге в истине и взаимной любви сила доводов».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич. Фото: РИА Новости

В ночь на 15 августа, когда стало ясно, что Лукашенко не удерживает власть, митрополит Кондрусевич опубликовал более откровенное послание, фактически обвинив режим в «пролитой крови, тысячах задержанных и жестоко избитых мирных жителей». Он обвинил власть в совершении «тяжкого греха» и напомнил Лукашенко о последнем шансе «начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

Католические епископы всех диоцезов Беларуси выступили с аналогичными заявлениями.

А некоторые костелы (например, в Лиде) стали очагами гражданского сопротивления: там звонили в колокола, вывешивали бело-красно-белые флаги, собирали в своей ограде протестующих и, конечно же, пытались оказать помощь пострадавшим.

Три католических священника в Жодино под Минском сумели остановить ОМОН, когда тот в очередной раз попытался наброситься на мирных людей.

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Безразличие, которое демонстрирует патриарх Кирилл по отношению к своей избитой пастве в Беларуси, не «предел падения». Ряд вскормленных еще покойным о. Всеволодом Чаплиным в Москве «православно-общественных» структур от имени «православной общественности» РФ критикует Лукашенко, но не за кровопролитие, а за «нерешительность» и отсутствие обращения к Путину о введении российских войск.

Союз православных граждан, явно не понимая, что происходит в соседней стране, требует от Лукашенко напрямую обратиться к православным и вывести их на улицы. Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов также дает «мудрый» совет Лукашенко: «Есть прекрасный православный способ оставить минский майдан… А именно — привлечь [протестующих] к исправительно-покаянному труду — к восстановлению православных святынь, особенно разрушенных сельских храмов».

Парамилитарное движение «Сорок сороков», запомнившееся драками с москвичами на местах строительства новых храмов в парках и скверах, ставит вопрос ребром: «Что с амбициями, Александр Григорьевич? Не пора ли их умерить, амбиции-то, и попросить Путина принять Белоруссию обратно в Россию?.. Ведь заигрались уже в многовекторность».

Как говорится, с такими советчиками и врагов не надо.

Реакция православного «истеблишмента» на происходящее в Беларуси — печальный итог «духовного возрождения России», вроде бы сопровождавшегося христианской риторикой, но базировавшегося на ложных основаниях. Не на верности Евангелию правды и подвигу новомучеников российских, а на иллюзии союза с государством, «симфонии властей», химерах земного могущества и величия церкви. На тех искушениях, которые в Евангелии отверг Иисус. Ведь то, что происходит в Беларуси, касается уже не политики, юриспруденции или «исторической правды». Кадры насилия над мирными людьми апеллируют к элементарной человечности, к совести, от рождения заложенной в каждом человеке.

А если «религиозные убеждения» помогают заглушить этот голос совести — значит, они не имеют с христианством, да и просто с человечностью, ничего общего.

Александр Солдатов

специально для «Новой»