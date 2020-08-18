 

Мнение: Лукашенко готов поделиться властью — не раньше чем через год

18.08.2020, 0:47, Разное

Вообще, что то его колбасит сегодня. Понять, впрочем, можно- сегодня он, видимо впервые, увидел отношение к себе простых граждан. Да и то, не надо быть наивными, наверняка отобранных… Сомневаюсь я, чтобы он к толпе митингующих вышел.
И сегодня он сделал два заявления, противоречащих друг другу: то он сказал, что никогда не уйдет с поста, то, позже, заявил, что готов уйти, но не раньше чем через год. Типа, после изменения Конституции. Знакомо, да))))

Опять же, по его словам, раньше он не соглашался на замену Конституции, дескать “изменения, что ему предлагали внести, были не существенными”.

Не знаю как вам, а мне теперь видится лишь одно изменение, которое ве они хотят внести- пожизненное правление. Ну, обнуление всех прошлых сроков, это как минимум.
Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по конституции свои функции передам», — пояснил президент.

Лукашенко отметил, что он «не святой» и отличается «жесткостью», но «нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь». Он назвал себя «не вечным», но призвал не «губить первого президента» (то есть себя), как это делается «в соседних странах, всех остальных».

В то же время, по словам президента, «если бы не было жесткости, не было страны».

В общем- он во всем “святой и хороший”, а все беды и проблемы….. ах да- поляки, литовцы да Навальный.

Мне странно, как же он мыслит- неужели думает, что народ, который выразил ему недоверие, проголосует опять 80% “ЗА” такие поправки в Консттуцию?
Да и вообще- что народ будет его терпеть еще год? А вы бы стали ждать?

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Источник: Теория элит



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