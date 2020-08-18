Мнение: Новый лидер нации
18.08.2020, 0:11, Разное
Сидящая в Литве Тихановская заявила, что она готова стать национальным лидером Белоруссии.
Находящийся в розыске экс-кандидат в президенты Цепкало, заявил, что проведет онлайн-встречи с сенаторами США (как с демократами, так и республиканцами)
Плюс встреча Цепкало с нациками на Украине.
Также стоит отметить, что вчера вечером толпа требовала освобождения из Минского СИЗО №1 других экс-кандидатов – Тихановского, Бабарико и Статкевича.
Источник: Colonel Cassad
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