Мнение: Новый лидер нации

18.08.2020, 0:11, Разное

Сидящая в Литве Тихановская заявила, что она готова стать национальным лидером Белоруссии.

Находящийся в розыске экс-кандидат в президенты Цепкало, заявил, что проведет онлайн-встречи с сенаторами США (как с демократами, так и республиканцами)

Плюс встреча Цепкало с нациками на Украине.

Также стоит отметить, что вчера вечером толпа требовала освобождения из Минского СИЗО №1 других экс-кандидатов – Тихановского, Бабарико и Статкевича.