Меркель заявила о попытках Германии связаться по дипканалам с Лукашенко

18.08.2020, 0:08, Новости дня

Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в стране, проинформировала в телефонном разговоре президента Литвы Гитанаса Науседу канцлер Германии Ангела Меркель.

«Берлин на данный момент по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы литовского лидера.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».