“Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”. Лукашенко рассказал о звонке Меркель

17.08.2020, 23:17, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом 17 августа он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сообщает “Интерфакс”.

“Уже вчера звонит Меркель: “Я хочу поговорить”. Эти [президент Литвы] Науседа, там, и прочие… мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”, – заявил Лукашенко.

По информации пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы, Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы заявила, что 18 августа намерена обсудить ситуацию в Беларуси с главой РФ Владимиром Путиным.

“Канцлер информировала, что у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся в Беларуси ситуации”, – говорится в сообщении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.