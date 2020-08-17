 

“Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”. Лукашенко рассказал о звонке Меркель

17.08.2020, 23:17, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом 17 августа он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сообщает “Интерфакс”.

“Уже вчера звонит Меркель: “Я хочу поговорить”. Эти [президент Литвы] Науседа, там, и прочие… мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”, – заявил Лукашенко. 

По информации пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы, Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы заявила, что 18 августа намерена обсудить ситуацию в Беларуси с главой РФ Владимиром Путиным.

“Канцлер информировала, что у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся в Беларуси ситуации”, – говорится в сообщении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Премьер Польши предложил открыть границы для пострадавших белорусов

07.08 / В Азербайджане загорелся газопровод

25.06 / Большой доклад сенаторов вскрыл проблемы в отношениях Франции и России

24.06 / Разлив нефтепродуктов из танкера Delfi. “Некое пятно” распространилось на акваторию нескольких пляжей Одессы

04.07 / Текст обновленной Конституции опубликован на портале правовой информации

30.07 / ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

23.07 / “Сплошной фейк”. В партии Порошенко прокомментировали слова Жвании о подкупе европейских чиновников

02.07 / NYT назвала имя предполагаемого посредника между Россией и Талибаном

28.06 / Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

06.07 / Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска