Председатель ОБСЕ захотел приехать в Белоруссию

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17.08.2020, 23:08, Новости дня

Правительству Белоруссии направили официальное предложение принять с визитом действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде для обсуждения сложившейся в этой стране ситуации.

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ОБСЕ.

При этом председатель ОБСЕ подчеркнул важность уважения суверенитета Белоруссии.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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