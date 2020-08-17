 

Россиянка, у которой в Италии отобрали детей, вернулась с ними на родину

17.08.2020, 23:08, Новости дня

Россиянка Анна Варганова, приостановленная ранее в родительских правах в Италии, вернулась на родину с двумя детьми, сообщило российское посольство.

«Сообщаем об успешном завершении длившегося на протяжении года процесса, связанного с приостановлением на территории Италии в родительских правах гражданки РФ Анны Варгановой. Благодаря слаженной работе российских дипломатов в Стамбуле, Риме и Бухаресте назначенный российскими компетентными органами попечитель прибыл в Италию и после завершения всех необходимых юридических формальностей вернулся с детьми и их биологической матерью на родину», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В мэрии Бари указали, что социальные службы действуют в интересах матери и ребенка и «исходят из их физического и психологического состояния». Там также сообщили, что женщина много лет находится на попечении социальных служб «по разным причинам». В РФ у женщины есть родственники, которые выразили согласие взять на себя заботу о семье.

Напомним, гражданка России Анна Варганова, проживавшая в Италии обратилась в общественную организацию «Русские матери» после того, как работники соцслужбы города Бари забрали у нее ребенка.

Позднее итальянская полиция задержала россиянку предположительно за попытку «похищения» своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции.



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