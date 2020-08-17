Мнучин обсудил меры по поддержке экономики с коллегами из стран G7

17.08.2020, 22:50, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник побеседовал с коллегами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Европейской комиссии, Еврогруппы, МВФ и Всемирного банка. Министерства финансов стран «Большой семерки» поддерживают регулярные контакты и продолжают координировать своевременные и эффективные действия в ответ на пандемию COVID-19.

Министры обсудили принимаемые экономические меры на национальном и международном уровне и отметили улучшение экономических условий во всех странах «Большой семерки». Они также затронули международные проблемы в сфере долговых обязательств, призвав всех официальных двусторонних кредиторов полностью реализовать инициативу «Большой двадцатки» по приостановке обслуживания долга и высказавшись в поддержку меморандума о взаимопонимании Парижского клуба. Они также договорились повысить транспарентность данных о задолженностях и рассмотреть дополнительные варианты для стран с низким уровнем дохода, включая продление инициативы G20 до 2021 года. Министры подчеркнули важность поддержки производства и распространения вакцин и препаратов для лечения COVID-19, особенно в странах с низким доходом. Они также обсудили ситуацию в ряде стран, в том числе в Ливане.