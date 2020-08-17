 

Мнучин обсудил меры по поддержке экономики с коллегами из стран G7

17.08.2020, 22:50, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник побеседовал с коллегами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Европейской комиссии, Еврогруппы, МВФ и Всемирного банка. Министерства финансов стран «Большой семерки» поддерживают регулярные контакты и продолжают координировать своевременные и эффективные действия в ответ на пандемию COVID-19.

Министры обсудили принимаемые экономические меры на национальном и международном уровне и отметили улучшение экономических условий во всех странах «Большой семерки». Они также затронули международные проблемы в сфере долговых обязательств, призвав всех официальных двусторонних кредиторов полностью реализовать инициативу «Большой двадцатки» по приостановке обслуживания долга и высказавшись в поддержку меморандума о взаимопонимании Парижского клуба. Они также договорились повысить транспарентность данных о задолженностях и рассмотреть дополнительные варианты для стран с низким уровнем дохода, включая продление инициативы G20 до 2021 года. Министры подчеркнули важность поддержки производства и распространения вакцин и препаратов для лечения COVID-19, особенно в странах с низким доходом. Они также обсудили ситуацию в ряде стран, в том числе в Ливане.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, что несет угрозу безопасности интернет-ресурсов в Украине – СНБО

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

30.07 / Москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски

17.08 / Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

25.06 / Москва оценила решение Польши стать «прифронтовым государством»

17.08 / Меркель запланировала обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

29.07 / Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса

21.07 / Исследователи сообщают о прогрессе в разработке вакцин от коронавируса

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

06.07 / Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска