Грузия призвала к мирному разрешению кризиса в Беларуси

17.08.2020, 22:50, Новости дня

Грузия верит в то, что текущие процессы в Беларуси не навредят и не приостановят демократического и европейского развития республики. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы дистанцируемся от любого насилия. Верим, что Беларусь и её народ смогут определить своё будущее демократическим путём», – сказано в заявлении Зурабишвили от 17 августа.

За несколько часов до этого МИД Грузии выступил с первым заявлением о белорусских протестах: «Республика Беларусь – дружественная Грузии страна. (…) Соответственно, мы внимательно следим за развитием событий. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими партнерами по этому вопросу. На наш взгляд, необходимо решать проблемы в Беларуси мирным путем. Надеемся, что белорусский народ мирным путем решит важные для его будущего вопросы».

Массовые протесты в Беларуси происходят с 9 августа. Официальный Тбилиси до сегодняшнего дня воздерживался от заявлений по этому поводу, но, в то же время, грузинские власти не направляли поздравлений Александру Лукашенко, который был объявлен победителем выборов. По мнению независимых наблюдателей, оппозиции и значительной части населения Беларуси, результаты голосования были фальсифицированы.

Рейс Тбилиси-Минск-Тбилиси

Комментарий МИДа также содержал разъяснение в связи с вопросами, которые возникли в грузинских СМИ из-за рейса Тбилиси-Минск-Тбилиси, осуществленного 16 августа грузинской авиакомпании Georgian Airways. Согласно МИД Грузии, правительственным самолетом воспользовался посол Грузии в Беларуси, так как с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции регулярные рейсы с множеством стран, включая Беларусь, на данном этапе ограничены.

Грузинская оппозиция сочла это разъяснение неудовлетворительным. В «Европейской Грузии» заявили, что не станут гадать о реальной миссии данного «спецрейса», но учитывая то, что между Грузией и рядом европейских стран есть воздушное сообщение, согласно оппонентам властей, разъяснение МИДа Грузии звучит «неубедительно».

«Такие перелёты – дорогое удовольствие и даже супердержавы – как, к примеру, США – не назначают для послов спецрейсов. Помимо этого, два раза в неделю из Тбилиси летают самолеты в Мюнхен, Париж и Ригу, которая расположена очень близко от Минска, и наш посол мог без проблем попасть на эти рейсы… Все это выглядит очень подозрительно», —заявил СМИ депутат от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» назвали разъяснение МИДа «очень неясным» и содержащим «недостаточную информацию». При этом в «ЕНД» осудили грузинские власти за их «продолжительное молчание» по поводу белорусских протестов, отметив, что Тбилиси не отреагировал даже тогда, когда в Минске погибли люди.

Мнение экспертов

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что «выжидательную позицию» Тбилиси можно объяснить отношением Александра Лукашенко к оккупированным регионам Грузии Абхазии и Южной Осетии. «Несмотря на давление России, Лукашенко так и не признал независимости сепаратистских регионов Грузии, так что неудивительно, что Тбилиси, для которого непризнание оккупированных регионов является одной из главных внешнеполитических задач, выжидает. Если Лукашенко сохранит власть, он станет мстить. Грузинское руководство это не устраивает», – сказал политолог «Голосу Америки».

При этом Шарашенидзе отметил заявление президента Саломе Зурабишвили, которое делает акцент на решение проблем в Беларуси демократическим путем. Эксперт оценивает данное заявление как «правильное».

Георгий Мчедлишвили из Университета Европы считает, что для Грузии, в первую очередь, важно то, чтобы в Беларуси во власти находились политики, которые будут уважать территориальную целостность Грузии: «Среди оппонентов Лукашенко есть и те, кто отличается явными проросийскими настроениями, а это автоматически чревато негативными последствиями для грузинской политики непризнания оккупированных территорий».

Одновременно, по словам эксперта, демократизация и европейское развитие еще одного государства на постсоветском пространстве «в интересах Грузии».

«Важно, чтобы смена власти в Беларуси, если это произойдет, привела к модернизации и политическому прогрессу. Чем больше постсоветских стран встанут на демократические рельсы, тем сильнее станет каждый из нас. Но при этом всегда присутствует фактор России, которая постоянно старается повернуть демократическое развитие своих бывших сателлитов вспять. Важно, что у неё припрятано в рукаве на это раз», – резюмировал Мчедлишвили.