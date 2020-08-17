Мнение: Помощь в обмен на подчинение

17.08.2020, 22:50, Разное

К вопросу о том, как в Ливане оценили помощь, которую после взрыва в порту Бейрута предложил Израиль.

В воскресенье многие правительства пообещали почти 300 миллионов долларов помощи Ливану после катастрофического взрыва в порту Бейрута.

И пока руководители собрались на виртуальную конференцию помощи, организованную Францией, одна влиятельная группа израильского лобби ясно дала понять, чего желает:

«Международные жертвователи собирают помощь Ливану. Эта помощь должна быть на условии давно обещанного и давно ожидаемого разоружения Хезбаллы» – твитнул «Американский еврейский комитет» (АЕК).

«Если не заняться зловредной ролью иранского террористического прокси, для народа Ливана ничего по сути не изменится».

Я прокомментировал этот твит в воскресенье.

«Израиль мог(или нет) приложить руку ко взрыву в Бейруте, но его бандитское лобби желает быть уверенно, что ливанские народ будет лишен помощи, если не будет исполнен приказ Израиля. Израиль не мог победить ливанское сопротивление в бою, так что он пытается добиться своего шантажом.»

К утру понедельника АЕК удалил свой твит.

«Почему израильское лобби АЕК удалило этот твит? Возможно, они понял, что такая откровенность в жестокой попытке использовать помощь Ливану для достижения израильских политических и военных целей выглядит не слишком приглядно лаже для ярых сторонников оккупантов -апартеидных агрессоров?»(твит Али Абунима)

Почему?

В конце концов использование здоровья и других гуманитарных нужд мирных жителе как оружия против них в нарушение международного права – давняя и прочная израильская политика, особенно в Газе.

Так же, как Израиль надеется, что лишая палестинцев в Газе самого необходимого и всех прав, он заставит их сдаться, те же расчёты, несомненно, Израиль применяет к Ливану.

Следует напомнить, что Хезбалла была основана в начале 80-х в ответ на израильское вторжение и оккупацию Ливана и осаду столицы.

Грозная партизанская сила – Хезбалла – выгнала израильских оккупантов и их вооруженных пособников из Ливана в 2000, и унизила Израиль опять, когда он напал на Ливан в 2006.

Израильские войска, неспособные справится с хорошо обученными бойцами Хезбаллы, отыгрались, бомбя мирных жителей.

Эта стратегия не меняется. 6 августа главный редактор газеты The Jerusalem Post Иаков Кац перечислил, что Израиль сделает, если начнется полномасштабная война: «Это будет бомбежка аэропортов, футбольных полей, порта, частных домов, школ и многого другого».

В еще более жутком предложении Кац добавил, что «сдержанность, которую мы обычно используем в Газе, должна быть отброшена». Учитывая, что Израиль неоднократно причинял массовые разрушения в Газе, трудно понять, о какой «сдержанности» он говорит.

Израиль знает, что хотя он может вызвать неописуемые страдания, ему придется заплатить высокую цену за такое нападение – именно потому, что у Хезбаллы есть сдерживающая способность.

Так что Израиль через свое лобби пытается достичь политически того, чего не может достичь на поле боя – победить Хезбаллу.

Учитывая огромное количество нападений Израиля на Ливан с 1950-х – включая неоднократные налеты на бейрутский аэропорт, и множество взрывов автомобилей со взрывчаткой, за которые Израиль несет ответственность с 1970-х – не удивительно, что многие в регионе и в Ливане подозревают, что Израиль приложил руку с катастрофе в порту.

Но даже если Израиль не причастен к взрыву в порту Бейрута, это взрыв был поводом, который Израиль и его союзники не желают упустить.

«Вопрос для Израиля таков – как эту катастрофу можно использовать для изменения баланса сил в Ливане, и поощрить/воодушевить ливанский народ повернуться против Хезбаллы и лишить ее власти» – пишет тот же Кац.

Вот этот твит – пропагандистской организации, связанной и израильским министерством стратегических дел (4IL):

«После трагедии в Бейруте Израиль официально предложил гуманитарную помощь Ливану. И это несмотря на улики, что взрыв произошёл на складе боеприпасов Хезбаллы.

Наши мысли с народом Ливана».

Нет совершенно никаких «улик», что « взрыв произошёл на складе боеприпасов Хезбаллы».

Израиль и произраильские аккаунты в социальных сетях продолжали распространять подобную пропаганду:

Твиттер Дэвида Харриса:

«Французский президент Макрон написал ряд твитов про Ливан и его будущее.

Потрясающе, что он нигде не упомянул зловещую роль Хезбаллы.

Когда Франция, наконец, признает, что эта хороша вооруженная на деньги Ирана террористическая организация и государство в государстве предвещает мрачное будущее для Ливана?»

Твиттер Лахава Харкова:

«Туннели? В Ливане? Кто бы мог подумать!»

Ответ: каждый в Израиле»

(В ответ на твит: «Невероятно, ливанская армия отрицает наличие подозрительных тоннелей вокруг порта Бейрута, репортеры Sky News у входа в предполагаемую часть такого тоннеля».)

Твиттер Арсена Островского:

«Я – всем, кто говорит о Ливане и взрыве в Бейруте, не упоминая Хезбаллы и ее роли в этом разрушении: (видео клип) Пшел нах!»

«Интересно, какова гарантия, что эта помощь Ливану не попадет в руки Хезбаллы?» (в ответ на список стран ЕС, обещавших помощь).

Разумеется, у Израиля есть союзники в Ливане и в регионе: Саудовская Аравия и ОАЭ.

И европейские государства – под нажимом США и Израиля – двигаются в сторону законодательного запрета даже на поддержку права ливанского народа на сопротивление израильской агрессии и оккупации.

Когда Германия недавно законом запретила то, что называет деятельностью Хезбаллы на ее территории, министр внутренних дел оправдывал это тем, что группа против «концепции международного взаимопонимания».

Хезбалла «открыто призывает к насильственному уничтожению государства Израиль и не признает права государства Израиль на существование»- добавил министр.

Другими словами, отрицать, что Израиль имеет «право» нападать на твою страну и оккупировать ее – сейчас стало преступлением в Германии.

Израиль старается организовать больше политических преследований тех, кто не признает его «права» нападать, оккупировать, колонизировать и убивать, сколько охота.

И нет сомнений, что европейские страны, особенно Франция, будут сотрудничать в попытке снова колонизировать Ливан.

Так почему же АЕК удалил свой твит?

В понедельник в твите АЕК утверждает, что потому, что твит не соответствовал «стандартам нюансов» этой группы израильского лобби.

«Вчера мы опубликовали твит, который не соответствовал стандартам нюансов АЕК. Мы поясняем, что считаем, что международное сообщество должно оказать срочную гуманитарную помощь Ливану. Кроме того, обсуждение будущего страны должно включать разрушительную роль иранских прокси – Хезбаллы»

Но на самом деле, скорее всего, тот твит был уж слишком жестоко откровенным описанием планов Израиля.

Он не пришелся к месту, когда сейчас пропаганда Израиля – который убил и ранил десятки тысяч в неоднократных попытках уничтожить Ливан – что Израиль только «хочет помочь».

Перевод с английского

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-lobby-group-deletes-call-blackmail-lebanon-using-aid – цинк

PS. Стоит отметить, что пока так и нет ясного понимания, что же именно вызвало взрыв порту Бейрута.

Причастность кого либо к этому взрыву пока что не доказано, но очевидно, что его будут использовать в военно-политических целях, для оказания давления на Ливан и касается это конечно не только Израиля.