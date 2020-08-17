Мнение: Верховный суд России запретил АУЕ

17.08.2020, 22:25, Разное

Суд на закрытом заседании признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Отныне за пропаганду АУЕ могут возбудить уголовное дело по 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»), предусматривающей до 12 лет колонии.

Но проблема в том, что АУЕ – это не движение. Это прежде всего бренд, лексика и понятия. И это плоды нашей собственной культурной революции, ворвавшейся в политическую культуру страны при Путине. С его знаменитыми «мочить в сортире», «кто нас обидит, трех дней не проживет», «замучаетесь пыль глотать бегая по судам» , «можно как у нас в некоторых местах говорили шило в стенку и на боковую залечь», «из желудка все достану, и раздам бедным», «доктора придется послать и зачистить все эти проблемы»….

В нашей стране власть и подворотня уже давно говорят на одном языке. И прекрасно понимают друг друга. А простым россиянам уже трудно понять, где власть, а где АУЕ.

И, похоже, что власть решила бороться с АУЕ, запретив упоминать АУЕ в прессе. Не более чем. Теперь журналистам при каждом упоминании АУЕ придется делать сноску – запрещенная в РФ организация.

Рис. отсюда