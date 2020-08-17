Диетолог Марият Мухина считает “вбросами” заявления ученых о пользе пива для укрепления костей

17.08.2020, 22:17, Разное

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина считает неправдоподобными результаты исследований немецких ученых, подтверждающих пользу употребления пива для укрепления костей. Подобные заявления являются не более, чем вбросами, выгодными для производителей напитка.

Ячмень может быть полезным только в виде злака, но не пива. В РФ пиво остается единственным напитком, для которого не установлены нормы содержания сивушных масел. Последние представляют собой токсичные соединения, оседающие на нервной ткани. В пиве подобных масел намного больше, по сравнению с вином, водкой и другими крепкими напитками.

По словам Мухиной, пенное питье на 90% состоит из воды, на 5% – из коллагена. Это говорит о том, что пиво никак не может считаться источником коллагена, как предполагают исследователи из Германии. Для восполнения данного вещества в организме диетолог рекомендует отдавать предпочтение мясу, холодцам, твердым сортам сыра, дикому рису, ржаному хлебу.