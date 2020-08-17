 

Украины вызвала своего посла из Минска на фоне обострения ситуации в Беларуси

17.08.2020, 22:17, Разное

Украинское министерство иностранных дел приняло решение вызвать своего посла из Минска с целью проведения консультация по поводу дальнейших отношений с Республикой Беларусь. Об этом пояснил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
«Мной принято решение вызвать посла Украины в Республике для консультаций в Киев. Нам предстоит оценить перспективы двусторонних отношений между нашими странами в условиях новой реальности, а также выработать соответствующие шаги с учетом всего комплекса факторов. Это первый раз в истории наших отношений с Беларусью, когда мы принимаем такие шаги, однако мы делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – приводит пресс-служба МИДа слова министра.

Стоит отметить, с 9 августа в Беларуси проходят протесты, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с силовиками, а также массовыми задержаниями протестующих. Сторонники оппозиции продолжают протестовать против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.



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