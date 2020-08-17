Ученые: Социальные связи предотвращают развитие депрессии

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17.08.2020, 22:17, Разное

Учёные из Массачусетской больницы в США доказали, что социальные связи предотвращают развитие депрессии. Наличие постоянного контакта с близкими благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии даже при малоподвижном образе жизни.
Исследование проводилось в несколько этапов. В первом из них эксперты воспользовались базой данных всемирного исследования UK Biobank, где собраны самые важные данные о респондентах, включая их образ жизни и эмоциональное состояние. После группа учёных отобрала наиболее значимые факторы, влияющие на развитие заболевания. Это позволило получить самую полную картину важности тех или иных действий на преодоление подавленности.

Чаще всего депрессия диагностируется как раз у граждан, которые неохотно совершают какие-либо действия и предпочитаю всё свободное время проводить за просмотром телевизора или отдыхая в кровати. Несмотря на это, социальные связи, особенно во время пандемии, являются прекрасным способом борьбы с болезнью. Общение с родственниками и друзьями, даже в виртуальной среде, заметно улучшает эмоциональное состояние и позволяет полностью избавиться от депрессии.



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