 

Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

17.08.2020, 22:08, Новости дня

Протесты могут превратить Белоруссию в «санитарный кордон» против России, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко коллективу МЗКТ.

По его словам, белорусов могут «поставить в ланцуг (цепь) от Вильнюса до Киева» ради демонстрации того, что «надо создать санитарный кордон между Россией и Западом».

«Считай – против России. Вы что хотите, чтобы РФ отреагировала еще?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Лукашенко заявил, что он не желает такого развития ситуации.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Лукашенко может попытаться расколоть силы своих противников, продемонстрировав стремление части протестующих превратить Белоруссию из союзницы РФ в антироссийский плацдарм Запада.



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