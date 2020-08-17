Приложения Android стали доступны на системе Windows 10

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17.08.2020, 22:07, Разное

Мобильные приложения Android стали доступны на операционной системе Windows 10. Для работы потребуется установить дополнение Link to Windows и подключить компьютер с телефоном к одной сети Wi-Fi.
Обновление значительно расширяет стандартное приложение Your Phone для Windows 10, давая возможностью подключать смартфон пользователя. На экране возможно не только запускать установленные на смартфоне дополнения, но и закреплять их в панели задач или меню «Пуск». Также операционная система позволяет работать в них как в самых обычных программах для Windows. Сам телефон, с приложениями которого и происходит взаимодействие, должен в это время быть включённым и использовать то же Wi-Fi соединение, что и компьютер пользователя.

Несмотря на значительное обновление Windows 10, система пока не может работать со всеми Android-устройствами без исключений. Среди поддерживаемых телефонов преобладают модели от Samsung под управлением Android 9.0 Pie. Также программа пока не может работать с несколькими дополнениями одновременно, но разработчики обещают исправить этот недочёт до конца года.



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