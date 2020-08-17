“Я сказала “ДА”!”: Тата Блюменкранц сообщила о скором замужестве

17.08.2020, 22:07, Разное

Инста-блогер и бизнесвумен Тата Блюменкранц, известная своим участием в передаче “Дом-2”, разместила на своей странице в Instagram публикацию, сообщающую о её скором замужестве. Пост знаменитости вызвал массу поздравительных отзывов от подписчиков.

Главным тезисом откровений, которыми красавица сопроводила опубликованный фотоснимок, стало то, что мысли могут материализоваться. Важно правильно сформулировать свое самое заветное желание – и Вселенная способна исполнить его. По словам телезвезды, она послала в Космос мысль о том, что будет иметь большую семью, мужа, дом и еще одного малыша, и теперь находится на пороге свершения мечты. Тате Блюменкранц сделал предложение о замужестве “самый лучший житель на Земле”. “И я сказал “ДА!” – пояснила подписчикам красотка. Еще она призвала посетителей своего микроблога описать свои пожелания в комментариях и заверила, что постарается поспособствовать их свершению. К слову, имя своего нового избранника инстадива в посте не упомянула.

Часть подписчиков последовала совету Таты Блюменкранц и написала в комментариях то, чего бы они хотели получить “от Вселенной”. Стоит отметить, что большинство пожеланий, так или иначе, касались личных отношений. Большинство же поклонников предпочло просто поздравить любимицу с предстоящим радостным событием и пожелать ей всех благ.