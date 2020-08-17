 

iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во всем мире

17.08.2020, 22:07, Разное

iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогу второго квартала 2020 года. Информацию о количестве продаж предоставили представители Apple и подтвердили исследователи из Counterpoint.
Изначально информация касалась исключительно цифрового рынка Китая, где iPhone 11 опередил Oppo A8 и Huawei Honor 9X, возглавив таким образом тройку самых продаваемых телефонов в КНР. Аналитики решили проверить другие страны и оказалось, что этот телефон от Apple пользуется небывалым спросом. В США он заметно опередил Samsung Galaxy A10e и модель A20. Рынок Великобритании и вовсе пестрит продукцией купертиновцев, так как в ТОП-5 самых продаваемых устройств оказались сразу четыре iPhone: 11, XR, SE и 7.

Ситуация в Японии практически не отличается от Великобритании, так как тройка бестселлеров включает iPhone 11, модель 11 Pro и 7. В Германии за первенство боролись Samsung Galaxy A20e и iPhone 11, но последний победил с преимуществом в 5% по общему числу продаж за период с апреля по июнь месяц.



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