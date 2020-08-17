Российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Он разрешил забрать его

17.08.2020, 21:56, Новости дня

В подмосковном городе Балашиха журналисты нашли недвижимость, якобы принадлежащую президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом 13 августа сообщил “Собеседник”.

“В здании три этажа (не считая цокольного) и более 2 тыс. м². Сауна, бассейн, каминная, бильярд, больше дюжины спален. В соседнем гостевом домике прекрасный винный погреб с уже заготовленными бочками спиртного”, – пишет издание.

По информации “Собеседника”, недвижимость оформлена на белорусскую нефтеперерабатывающую компанию “Нафтан”, против которой США в 2006 году ввели санкции. По документам, это пансионат, но “отнюдь не для простых рабочих нефтянки”.

Между ОАО “Нафтан” и белорусскими чиновниками был заключен договор безвозмездного пользования имуществом высшим руководством Беларуси. Предполагаемая резиденция Лукашенко оценивается в 267 млн руб., отмечает издание.

По информации “Собеседника”, компания “Нафтан” пыталась продать объект, потому что он ни разу не пригодился Лукашенко.

“Нынешняя пауза с продажей резиденции может быть связана с тем, что в случае возможного бегства Лукашенко из страны это убежище все-таки может ему еще пригодиться”, – написал “Собеседник”.

15 августа Лукашенко прокомментировал информацию о подмосковной резиденции, сообщило информационное агентство “Белта”.

“У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне”, – сказал президент Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, и объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.