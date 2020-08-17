 

Таяние ледников в Гренландии достигло точки невозврата

17.08.2020, 21:48, Новости дня

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер, пишут СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан», – говорится в докладе, передает «Интерфакс».

Ученые проанализировали данные за последние 40 лет и пришли к выводу, что в 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, что, однако, компенсировали снегопады. Однако в 21 веке таяние льдов ускорилось. Теперь Гренландия теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопады не могут исправить это положение. Это делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей.

В мае международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснила, что подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в 10 раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30-40 лет станет зеленой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Defense News: В Сенате предложили скупить у Турции российские комплексы С-400

17.07 / «Наше положение безнадёжно» — Fox News о росте насилия в Нью-Йорке

10.07 / Замглавы ГУ ФСИН по Нижегородской области задержан за превышение полномочий

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

27.07 / Гибель рабочих водоканала в Харькове расследуют по статье “нарушение правил безопасности” – Нацполиция

17.07 / МВФ – новому главе Нацбанка: Главное, чтобы независимость НБУ и высокий уровень профессионализма были сохранены

19.07 / Кличко рассказал, какой подарок на день рождения приготовил ему старший сын

27.06 / Ефремов сделал заявление о Путине

14.07 / Опубликовано новое видео взрыва на пути российского патруля в Сирии

06.07 / Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ми-2 под Ростовом пилота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска