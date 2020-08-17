 

В Ростове-на-Дону 50 учителей получили жилье

17.08.2020, 21:48, Новости дня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к педагогам, которые получили служебные квартиры в Ростове-на-Дону.

Большинство из 50 учителей, которые получили служебное жилье в микрорайоне Суворовском, работают в школе, открытой год назад, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Голубев также напомнил, что в июне 50 квартир получили медики, а перед началом учебного года подарок сделан педагогам.

Он отметил, что у «нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального».

Как сообщил глава региона, «к лучшему изменить жилищные условия – значит, помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе – обучении и воспитании детей».

1 сентября за парты донских школ сядет рекордное количество первоклассников – 50 тысяч. К новому учебному году завершается подготовка 1137 школ и школ-интернатов.

На прошлой неделе Голубев посетил «первую милю» непрерывного экологического парка на берегах реки Темерник.



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