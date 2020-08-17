 

“Ностальгическая игра в нулевые”: Глюкоза сверкнула ягодицей на пикантном фото

17.08.2020, 21:35, Разное

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала оригинальный наряд, приоткрывающий ягодицу. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованной фотографии Глюкоза позирует, стоя вполоборота к зрителю, облаченная в облегающий топ голубого цвета и широкий “низ” спортивного типа с карманами. Пикантности снимку добавил тот факт, что задняя молния у певицы оказалась расстегнутой и приоткрыла взору фолловеров небольшой участок её обнаженной правой ягодицы. Фотоснимок красавица сопроводила информацией, что данный наряд был специально подобран ей дизайнерами для съемок клипа “Мурашки” и выполнен в рамках стилизации танцевального духа “нулевых”. “Это время, которое было невозможно представить без открытых животов, широких штанов с карманами и бархатных спорт-костюмов”, – отметила исполнительница. В результате красотка поблагодарила своего стилиста по имени Никита и выразила радость от того, что у творческого тандема очень хорошо получилась “ностальгическая игра в нулевые”.

Стоит отметить, что далеко не всем посетителям микроблога пришелся по душе настрой Глюкозы. В частности, немало подписчиков заявили о том, что демонстрация “пятой точки” является жестом явно неприличным и даже развратным. Впрочем, большинство поклонников все же выразило свой восторг красотой любимицы, отметив её вкус и стройную фигуру. За день публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.



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