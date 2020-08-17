 

“Мне повезло”: Моргенштерн восхитился фотоснимком своей возлюбленной

17.08.2020, 21:35, Разное

Эпатажный отечественный рэп-исполнитель Моргенштерн разместил в разделе Stories своего микроблога в Instagram репост свежего фотоснимка со страницы своей любимой девушки. Соблазнительный вид возлюбленной на фото вызвал у музыканта восхищение.
Недавно возлюбленная Моргенштерна по имени Дилара опубликовала на своей странице в Сети кадр из новой фотосессии. В нём красотка облачена в светлый кроп-топ без белья и белые джинсы с завышенной талией. Смелый образ инстадивы на снимке был дополнен нюдовым макияжем, зачесанными назад волосами и стильным аксессуаром – массивной металлической цепью. Широко раздвинув колени, она приподняла руки вверх, изящно поправляя прическу. Эффектный визуал любимой настолько восхитил Моргенштерна, что он перенес фото с её страницы себе в Stories, сопроводив его эмоциональной тирадой: “Смотрите, как мне повезло!”

Стоит отметить, что комментарии подписчиков Дилары по поводу упомянутого снимка, размещенного в её микроблоге Instgram, были не столь романтично-восторженными, и даже находились “на грани” приличной лексики. Тем не менее, всего за день фото красотки набрало более 160 тысяч “лайков”.



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