Иммунолог рассказал о вероятности заболевания коронавирусом второй раз

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17.08.2020, 21:35, Разное

Иммунолог Николай Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил о частоте повторного заболевания коронавирусом. По словам специалиста, все зависит от количества антител в организме.
Николай Крючков подчеркнул, антитела являются важным компонентом, но не единственным. У некоторых людей их количество очень быстро уменьшается сразу после перенесения заболевания, а через 2-3 месяца их остается очень мало. По мнению кандидата медицинских наук, пока не ясно, с чем это связано, поскольку у большинства людей антитела сохраняются на протяжении длительного времени. Специалист отмечает, коронавирус вовсе не исчез, он остается опасным заболеванием, распространяющимся по планете. В данное время происходит снижения темпа передачи инфекции в Москве, но это не наблюдается по всей стране.

По словам эксперта, при повышении процента потенциально заразившихся людей в регионе, увеличивается риск инфицирования, на который также влияет интенсивность социальных контактов и местонахождение человека, приехавшего из столицы России.



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