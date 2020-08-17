Представитель администрации США: России следует уважать суверенитет Беларуси

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17.08.2020, 21:29, Новости дня

Массовые протесты в Беларуси явственно демонстрируют, что правительство давно находящегося у власти президента страны Александра Лукашенко «больше не может игнорировать» призывы к демократии в этой стране, заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, также заявил, что России следует держаться подальше от назревающей в стране ситуации и «уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и честно избирать своих лидеров».

По словам источника, США внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.

«Огромное количество мирно протестующих белорусов явственно демонстрирует, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии, – сказал он. – Сегодняшние комментарии президента Лукашенко отражают это понимание, хотя разделение власти по-прежнему не решает проблему отсутствия свободных и честных выборов».

Лукашенко в понедельник допустил возможность сложить свои полномочия после конституционного референдума.



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