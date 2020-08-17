США ввели санкции против 4-х угандийцев из-за мошенничества с усыновлениями

17.08.2020, 21:29, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в понедельник о введении финансовых и визовых санкций в отношении четырех граждан Уганды из-за мошенничества с усыновлениями.

По словам Помпео, угандийские судьи Мозес Мукиби и Уилсон Мусалу Мусене, а также угандийский юрист Дора Мирембе и ее партнер Патрик Экобу участвовали в афере, в рамках которой маленьких детей разлучали с семьями и помещали в коррумпированную сеть усыновлений при содействии угандийских официальных лиц.

Фигуранты санкционного списка разработали коррупционную схему усыновления угандийских детей американцами. Юридическая фирма Мирембе через посредников искала уязвимые семьи в отдаленных угандийских деревнях и обещала родителям отправить детей на учебу в Кампалу. Затем американские усыновители отправлялись в Уганду, чтобы взять детей из нелицензированного детского дома в Кампале.

Мирембе и Экобу подкупали угандийских судей и чиновников, чтобы обманным путем возбудить дела об усыновлении и передать их судьям Мукиби и Мусене. Схема также включала подачу фальшивых документов при оформлении виз.

Как подчеркнул госсекретарь, принятые меры «демонстрируют приверженность Соединенных Штатов защите достоинства каждого человека и защите США от тех, кто стремится нажиться за чужой счет».