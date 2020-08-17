 

Мнение: Мужской разговор

17.08.2020, 21:25, Разное

Лукашенко на МАЗе.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Всё. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить — ответите. Вот вам мужской разговор».

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что всё там — заварушка эта — не напрасно»

В целом, Лукашенко пытается разыграть вариант Макрона и перетерпеть протесты, как Макрон перетерпел их во Франции. Но есть разница – на протесты во Франции Запад закрыл глаза, а на протесты в Белоруссии не закроет.

На фоне этого Европарламент объявил Лукашенко персоной нон-грата в ЕС и призвал провести новые выборы и потребовал от России не вмешиваться в события в Белоруссии. Окно на Запад с треском захлопнулось.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Мнение: Куштау

31.07 / Секретные военные тоннели Китая

28.06 / “А шуба где?”: Подписчики поглумились над Анастасией Волочковой из-за её скромного наряда

14.07 / «Поцелуя не было»: Дубовицкая рассказала о романе с женатым Задорновым

30.06 / Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

17.08 / Михаил Ефремов с электронным браслетом дышит свежим воздухом по ночам

13.07 / Кэти Перри выразила сомнение в способности Канье Уэста стать президентом США

10.08 / Мнение: Три варианта развития ситуации в Белоруссии

25.06 / Синоптики рассказали о погоде в России в конце июня

16.08 / Мнение: Никакого наращивания нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска