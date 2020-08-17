Мнение: Мужской разговор

17.08.2020, 21:25, Разное

Лукашенко на МАЗе.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Всё. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить — ответите. Вот вам мужской разговор».

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что всё там — заварушка эта — не напрасно»

В целом, Лукашенко пытается разыграть вариант Макрона и перетерпеть протесты, как Макрон перетерпел их во Франции. Но есть разница – на протесты во Франции Запад закрыл глаза, а на протесты в Белоруссии не закроет.

На фоне этого Европарламент объявил Лукашенко персоной нон-грата в ЕС и призвал провести новые выборы и потребовал от России не вмешиваться в события в Белоруссии. Окно на Запад с треском захлопнулось.