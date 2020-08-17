 

Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

17.08.2020, 21:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция отказалась от пересчета голосов на президентских выборах, хотя он предлагал такой вариант.

«Мне уже предложили посчитать голоса из камеры. Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: «Слушайте, а уже это неактуально считать». А что надо? Новые выборы», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные во время общения с одним из рабочих МЗКТ.

Отрывок беседы показал телеканал ОНТ.

Ранее ЦИК Белоруссии сообщил, что оснований для признания выборов президента Белоруссии недействительными по итогам подсчета голосов нет.

Тем временем президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом МЗКТ заявил, что выборы в Белоруссии могут пройти после принятия на референдуме новой конституции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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