Лукашенко рассказал о желании Меркель «поговорить»

17.08.2020, 21:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением поговорить.

«Я знаю, кого они (оппозиция) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». (Президент Литвы Гитанас) Неуседа там и прочие», – сказал Лукашенко во время общения с коллективом МЗКТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ранее в понедельник Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». .