 

Мнение: Как меня лишили аккредитации в Беларуси

17.08.2020, 21:02, Разное

ТАСС напомнил, что в июле 2004 года МИД Беларуси лишило аккредитации всех сотрудников корпункта ВГТРК в Минске.

Из-за репортажа «… об акции оппозиции, состоявшейся в Минске 21 июля 2004 года. По мнению белорусской стороны, в этом репортаже было в несколько раз завышено число участников акции. 29 июля белорусский МИД в связи с этим лишил аккредитации четырех сотрудников корпункта телекомпании: редактора Андрея Кочуру, журналиста Ирека Муртазина, оператора Сергей Пушкина и водителя Олега Пилецкого».


отсюда

К этому репортажу корпункт не имел никакого отношения. Меня еще в июне отозвали в Москву. Качура, Пушкин и Пилецкий были отпуске. В Минске работала съемочная бригада, прилетевшая из Москвы. Но наказать почему-то решили непричастных… И это очень по-лукашенковски.

К зоне работы минского корпункта относились еще и Литва с Польшей. Обсуждался вопрос переноса корпункта в Вильнюс или Варшаву. Но поскольку событий, достоянных «Вестей», в этих странах было немного, решили просто переждать. Где-то через полгода корпункт ВГТРК в Минске возобновил свою работу, но я к тому времени уже уволился из ВГТРК и вернулся в Казань…

На снимке: На снимке: корпункт ВГТРК в Минске в Беловежской пуще, в Вискулях. Пушкин, Пилецкий, я – стоим, качура – не стоит…

Источник: Ирек Муртазин



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