Мнение: Распродажа домов в Сан-Франциско, взлом замков в играх и обвал экспорта СПГ

17.08.2020, 20:55, Разное

1. Читатели пишут, что пузырь недвижимости в Сан-Франциско схлопывается. Дома выставляются на продажу в таком количестве, которое не наблюдалось за всё время существования города.

Астрономическая стоимость владения домом в пределах города Сан-Франциско, которая была заоблачной уже более десяти лет, со времени второго технологического бума, должна была в какой-то момент сломаться, и коронавирус, похоже, стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду. Пандемия привела к тому, что технологические гиганты, такие как Гугл, Фейсбук и Твиттер, переосмыслили, как выглядит работа, поскольку многие из них позволили сотрудникам работать удаленно в обозримом будущем, а может быть и навсегда.

Кто-то переехал на озеро Тахо (на границе Калифорнии и Невады, там резко дешевле жильё, а природа красивее), кто-то на остров Барбадос (где +27 круглый год, и власти особо лояльны к удалёнщикам), кто-то ещё куда-то. Прежнего спроса на жильё в Сан-Франциско, возможно, не будет уже никогда.

https://www.sfgate.com/living-in-sf/article/2020-San-Francisco-exodus-is-real-and-historic-15484785.php

2. Разработчик Джоннеманн Нордхаген создал цифровой музей по механикам взлома замков. В музее можно узнать, как замки взламываются в нескольких десятках популярных игр (включая «Фаллаут» и «Дэус Экс), и даже попробовать взломать замки самостоятельно:

https://dimbulbgames.itch.io/museum-of-mechanics-lockpicking

К сожалению, автор музея сделал его в виде программы, которую надо скачивать и устанавливать вручную. Из соображений безопасности я не могу рекомендовать скачивать что бы то ни было из интернета, однако вот по этой ссылке лежит видео с краткой прогулкой по главному залу:

https://shazoo.ru/2020/08/12/98016/entuziast-sozdal-muzej-mehanik-vzloma-zamkov-iz-videoigr

Чтобы понять, насколько сильно создатель музея упростил графику, вот видео взлома замка из реальной игры, (примерно с отметки 5:00):

https://www.youtube.com/watch?v=WVx9fzjwevo

Несколько месяцев назад я тоже сделал развлечения ради оригинальную систему взлома замков:

http://about.olegmakarenko.ru/lockpick.html

Если вы разрабатываете игру, и вам нужен такого рода механизм, пожалуйста, пользуйтесь моим. Исходный код, как обычно, доступен через Ctrl+U.

3. Блогер genby пишет про грандиозный обвал обвал экспорта американского сжиженного газа:

https://genby.livejournal.com/850890.html

А давайте посмотрим, что творится с американским СПГ, в Американском энергетическом агентстве. А там пишут, что американский экспорт СПГ нынче сократился в три раза до уровня 2018 года. Тогда у американцев был всего один завод сжижения.

После установления рекордного максимума в 8,0 миллиардов кубических футов в день в январе 2020 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США упал, в среднем до 3,1 миллиардов кубических футов в день в июле 2020 года. Июльский экспорт был аналогичен экспорту СПГ в мае 2018 года, когда имеющиеся мощности по сжижению газа составляли около одной трети от текущей мощности.

Вот бы такой график экспорту Газпрома… <…> Заметим график не в долларах, а в объёмах. В долларах наверно, падение раз в шесть.