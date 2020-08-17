Новым главным тренером «Барселоны» станет Виктор Гончаренко

17.08.2020, 20:50, Разное

Руководство футбольного клуба «Барселона» после разгромного поражения от «Бавария» и вылета из Лиги чемпионов уволило главного тренера Кике Сетьена и продолжает поиски нового наставника. Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на агента Дмитрия Селюка.

По сообщениям испанских обозревателей, в качестве наиболее вероятной кандидатуры в Барселоне рассматривают тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко. Основным достоинством белорусского специалиста в клубе считают умение обыгрывать суперклубы и строить яркую атакующую игру.

Журналист издания напомнил о двух победах армейцев над мадридским «Реалом» во главе с Гончаренко в течение одного сезона, а также победу белорусского БАТЭ над мюнхенской «Баварией».

Ещё одним преимуществом Гончаренко над потенциальными конкурентами считают его относительно скромные финансовые запросы (ред. — 1,5 млн долларов в год). Такие расходы должны помочь «Барселоне» избежать претензий УЕФА из-за финансового FAIR-PLAY.

В ЦСКА информацию испанского издания не комментируют.