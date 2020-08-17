 

Меркель запланировала обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

17.08.2020, 20:48, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

«Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко для поиска выхода из сложившейся [в республике] ситуации», – передает ТАСС говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Четырехкратная олимпийская чемпионка Беларуси призвала остановить насилие в стране

13.08 / ЕС намерен ввести санкции против Беларуси до конца августа – Reuters

27.07 / Сербия хочет закупить военные самолеты – возможно, у России

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

13.07 / В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

26.07 / Кулеба заявил, что Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма

10.07 / В Юте объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами

17.08 / На госканале «Беларусь 1» началась забастовка

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

12.08 / Политика: Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска