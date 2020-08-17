Протестующие в Белоруссии пришли к СИЗО №1

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17.08.2020, 20:48, Новости дня

Участники несанкционированной акции оппозиции перешли от Дома правительства Белоруссии и площади Независимости в Минске к СИЗО №1 на улице Володарского, где, в том числе, содержатся задержанные в ходе протестов после президентских выборов.

Протестующие собрались на площади Независимости в районе 18.20 (совпадает с мск). Пробыв там около полутора часов, часть из них направилась к СИЗО №1, который расположен неподалеку и где содержатся представители белорусской оппозиции, задержанные на протестах, передает РИА «Новости».

Здесь, как полагают представители оппозиции, содержится блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в регистрации на выборах президента и вместо которого свою кандидатуру выставила его супруга Светлана. Собравшиеся скандируют: «Выпускай», передает ТАСС.

Люди заполнили всю проезжую часть. Выезд с улицы Володарского на проспект Независимости частично перекрыли сотрудники ГАИ из-за большого количества людей.

 

Ранее глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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