 

Мнение: Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН

17.08.2020, 20:35, Разное

Михаил Борисович Ходорковский гадает на костях белорусского народа. Результаты своих наблюдений опальный олигарх с завидной периодичностью публикует в своем twitter-аккаунте.

В начале он намекает на то, что белорусам пора отправиться штурмовать административные объекты местных муниципалитетов. Прямо так и пишет:

Лукашенко уже не президент, так почему ему еще оставили резиденцию? Да и в доме правительства какие-то странные люди..
Пора может привести форму в соответствие с содержанием?

— Ходорковский Михаил (@mich261213) August 16, 2020

После того как становится очевидным, что белорусы избрали мирный формат выражения своих претензий и недовольства в отношении новоизбранного президента «богатый интеллектуал» переключается на следующий шаг по пути к революции:

Похоже Путин готовит ОМОН к переправке в Белоруссию. Уже куча сообщений о движении к границе.
Ну что, сограждане-россияне, заплатим очередным падением уровня жизни, за помощь Карателю?
Или все же «поговорим» с Кремлем?

— Ходорковский Михаил (@mich261213) August 17, 2020

По его мнению, теперь россиянам пора окучивать территорию вокруг Кремля. При этом, что характерно – причина выдумана: ОМОН, войска или просто «Вежливые люди», едущие из России в Беларусь.

Во-первых: есть договор о создании Союзного государства. Во-вторых: есть договор о коллективной безопасности. Оба документа с точки зрения юридического права дают возможность нашим силовикам взаимодействовать с друг с другом. Следовательно, переброска техники между РФ и Беларусью не является чем-то экстраординарным. Помимо этого, в начале сентября на российском полигоне Мулино планируют провести совместные военные учения «Щит Союза – 2019».

Выходит, что Михаил Ходорковский в очередной раз играет на чувствах и эмоциях людей. Либо желание устроить дистанционную революцию окончательно изменило восприятие объективных вещей бывшим заключенным.

Источник: Теория элит



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