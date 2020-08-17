Правозащитники: На уличных протестах в Беларуси убили как минимум пятерых. Семеро – в критическом состоянии

17.08.2020, 20:31, Новости дня

Во время уличных протестов после президентских выборов в Беларуси погибло как минимум пять человек, семеро находятся в реанимации в критическом состоянии. Об этом говорится в отчете белорусского образовательно-общественного объединения “Звяно”.

В отчете разобраны случаи нарушения прав митингующих с 7-го по 14 августа. Правозащитники рассказали еще о трех погибших, кроме Александра Тарайковского и Александра Вихора.

“Со стороны силовых структур Беларуси было использовано огнестрельное оружие против участников протестов, что свидетельствует об умышленном лишении жизни людей. Об огнестрельных ранениях нам сообщила бригада скорой помощи, которая работала в ночь с 10-го на 11 августа в районе Пушкинской”, – рассказали в организации.

Водитель “скорой” рассказал “Звяну” о трех погибших в районе военного госпиталя, куда свозили пострадавших от огнестрельных ранений.

“Один из пострадавших по имени Сергей был ранен резиновой пулей в локоть на улице Рокоссовского 11 августа в 22.00. По его словам, вокруг находились люди без сознания. Когда приехала скорая помощь, одного из пострадавших они не смогли спасти – он умер на руках у врачей, которые ставили капельницу. С огнестрельным ранением в реанимации четвертой городской больницы находится человек, который поступил в ночь с 9-го на 10 августа (мы располагаем именем этого человека)”, – сказано в докладе.

Правозащитники обратили внимание на гибель 25-летнего Александра Вихора в Гомеле.

“Умерший обращался за помощью и ему было отказано. По этому случаю также не проводится расследование и было отказано в проведении судебно-медицинской экспертизы причин смерти”, – сообщили в “Звяне”.

Волонтеры “Звяна” обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести.

“На момент подготовки отчета нам известно о семи раненых, находящихся в критическом состоянии в реанимации”, – рассказали правозащитники.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинскую помощь оказывали через 6–12 часов после травмы, а некоторым – только после потери сознания. Людям с хроническими заболеваниями (астмой, сахарным диабетом и другими) не позволяли передавать лекарства в изолятор временного содержания.

Большинство потерпевших рассказали правозащитникам о безосновательном задержании.

“Были задержаны также люди, которые не являлись участниками протестов: пешеходы, водители и велосипедисты, которые находились возле своего дома, следовали домой или вышли из кафе на улицу. При этом родственникам никто не сообщал информацию о задержании. Все задержанные были лишены своих мобильных телефонов и доступа к адвокатам”, – сказано в отчете.

Правозащитники указывают на непропорциональное и незаконное применение силы силовиками.

Многие жертвы были ранены и обожжены светошумовыми гранатами, будучи безоружными. Гранаты бросались прямо в людей или в непосредственной близости.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находятся 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии.

Портал TUT.BY со ссылкой на информацию из Следственного комитета Беларуси писал, что Вихор умер от передозировки наркотиками. Родные погибшего отрицают эту версию. Семья Вихора наняла адвоката и намерена пристально следить за следствием.

В Минске 14 августа прощались с 34-летним Тарайковским. Он погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки. Он стал первой официально подтвержденной МВД Беларуси жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.