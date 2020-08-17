Королевский дом Испании сообщил, что Хуан Карлос I уехал в ОАЭ

17.08.2020, 20:31, Новости дня

Экс-король Испании Хуан Карлос I 3 августа выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 17 августа сообщает El Pais со ссылкой на королевский дом.

Как долго Хуан Карлос I будет оставаться в этой стране, королевская пресс-служба не уточнила.

4 августа издание ABC сообщило, что Хуан Карлос I принял решение покинуть страну из-за обвинений в коррупции и выехал в Доминиканскую Республику.

Расследование по статьям об отмывании денег и налоговом мошенничестве в отношении бывшего короля прокуратура Испании начала в июне 2020 года.

Бывшая подруга Хуана Карлоса, владелица багамской компании Solare Коринна Ларсен дала показания о том, что в 2012 году тогдашний правящий испанский монарх перевел на ее счета $65 млн, вероятно, полученные от короля Саудовской Аравии Абдаллы. Предполагается, что Хуан Карлос через два фонда управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

В марте 2020 года король Испании Фелипе VI получил письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти Хуана Карлоса его сын получит статус бенефициара офшорного фонда Lucum Foundation. Фелипе VI заявил об отказе унаследовать “любые активы, инвестиции или финансовые структуры, происхождение которых не соответствует критериям законности”.

Он также объявил о намерении лишить своего отца годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.