Трамп сообщил, что в Беларуси ситуация “ужасная”

17.08.2020, 20:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 августа, заявил, что ситуация в Беларуси “ужасная”. Об этом сообщило Reuters.

Агентство не уточнило, при каких обстоятельствах были сказаны слова Трампа.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий в Беларуси.

Чиновник от имени США сказал, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не может игнорировать призывы к демократии после протестов.

Представитель администрации сказал, что России следует держаться подальше от Беларуси. Москва, по его мнению, должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров.

Европарламент также призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста), сотни получили травмы и ранения.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси. Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения “Звяно” в отчете указали на как минимум пятерых погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находится 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии.

В восьмой день протестов 16 августа на улицы Минска и других белорусских городов вышли сотни тысяч человек.