 

Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына

17.08.2020, 20:23, Разное

Как отметила телеведущая, ей безумно радостно наблюдать за тем, как развивается ее малыш. По мнению звезды, у него сейчас очень интересный возраст, поэтому каждый день появляются новые “перлы”.

На видео Миша вертится в кроватке и просит у матери печенье. Та соглашается его дать лишь с условием, если тот произнесет “волшебное слово”. “Пожалуйста”, – лопочет малыш. “На, радость моя, мой котик. На здоровье”, – говорит за кадром Регина Тодоренко.

Также в публикации под видео звезда отметила, что сын уже умеет говорить и другое важное слово – “спасибо”. Правда, в шутку артистка отметила, что все это волшебное действие печенья, за которое малыш готов сделать все, что угодно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Май 2020 в 9:25 PDT

Поклонники остались в восторге от милого видео с участием сына Регины Тодоренко и Влада Топалова. “Это такой сладун, что и я смотрю – скоро решусь на декрет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Какой сладкий!❤️❤️❤️ Поцелуйте его сладкие щечки”, “На папу похож👶”, “Такой замечательный возраст) не большой не маленький,но уже столько умеет)”, – написали в комментариях.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко начали встречаться еще в 2017 году, однако пара долго отрицала роман. Лишь в 2018-м ребята признались, что скоро станут родителями, а уже в декабре у влюбленных родился первенец.



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