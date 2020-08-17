Зависть и жадность: почему Запад ополчился против российской вакцины от коронавируса

17.08.2020, 20:23, Разное

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил 11 августа. Спустя несколько дней в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Рабочее название вакцины – “Гам-КОВИД-Вак”. Это две ампулы – одна красная, другая синяя по 0,5 миллилитров, которые содержат соответственно первый и второй компонент вакцины.

Создание первой в мире вакцины от коронавируса уже сравнивают с запуском в космос первого искусственного спутника земли в 1957 году. Кстати говоря, тогда, в конце 1950-х годов, наши ученые самоотверженно трудились над созданием вакцины от другого смертельного недуга – полиомиелита.

Ситуация в те годы очень напоминала наши дни. Вспышки эпидемии полиомиелита в разных странах уносили тысячи жизней. Но смертность от него была гораздо выше, чем от коронавируса – около 10% заболевших погибали, а 40% навсегда становились инвалидами.

На переднем крае борьбы с эпидемией оказались советские вирусологи – Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. Исследователи потратили несколько лет на кропотливые исследования, разработали вакцину и доказали ее безопасность. Создание вакцины от полиомиелита – это история о силе духа и самопожертвовании. Как известно, Анатолий Смородинцев впервые испытал лекарство на своей внучке.

В начале 1960-х годов началась вакцинация населения. В короткие сроки удалось снизить заболеваемость, а в отдельных районах полностью победить полиомиелит. К 1961 году было привито более 100 миллионов советских граждан, удалось снизить уровень заболеваемости в 200 раз.

Именно наши ученые разработали и вакцину от лихорадки Эбола, которая несколько лет назад свирепствовала в Африке. В феврале прошлого года препарат прошел регистрацию в Минздраве. Сейчас он полностью готов к использованию.

Отечественные специалисты не раз спасали мир от казавшихся непобедимыми вирусов и эпидемий. За десятилетия был наработ колоссальный опыт, создана сильнейшая в мире научная база по вирусологии, а наши ученые-эпидемиологи всегда были востребованы как специалисты высочайшего класса. Поэтому то, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, – явление более чем закономерное.

Название отечественной вакцины “Спутник V” во многом символично. В 1957 году наша страна открыла новую, космическую эпоху в истории человечества. Спустя 63 года отечественные ученые и исследователи вновь подтвердили свое первенство во всем мире.

“Разработка вакцины и успешное прохождение испытаний – это победа. Наша медицина и наука показали, что могут работать быстро и адекватно отвечать на запрос”, – отметил ведущий специалист научно-исследовательского центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

Яркий триумф отечественных исследователей вызывает острый приступ зависти у тех, кто не готов мириться с первенством России. Сразу после объявления о регистрации вакцины на Западе развернули пропагандистскую войну против отечественного лекарства. Главный месседж публикуемых в тамошних СМИ агитках – русские просто не могли первыми разработать вакцину. Логических объяснений подобному тезису авторы таких статей и репортажей не приводят. Аргументацией своей позиции с медицинской точки зрения западные СМИ тем более не заморачиваются.

У медийной атаки на российскую вакцину четко прослеживаются политическая и экономическая подоплека. Создание первой в мире вакцины означает политический триумф и резкий рост влияния и престижа России во всем мире. А Запад всегда очень ревностно относился к любым нашим успехам на глобальной арене.

Еще более интересна экономическая подоплека пропагандистской кампании против “Спутник V”. В отличие от политики, балом здесь правит не зависть, а жадность. Иностранные фармацевтические компании вложили в разработку своих вакцин десятки миллиардов долларов. Первенство России в создании вакцины наносит тяжелейший удар по бизнес-интересам крупных зарубежных игроков.

Уже сейчас, спустя неделю после регистрации, интерес к закупке российской вакцины проявляют по всему миру.

“О желании приобретести лекарство заявили 20 стран мира с общим населением миллиард человек. Думаю, это самое яркое доказательство эффективности нашей вакцины – каждый седьмой человек планеты земля готов использовать эту вакцину”, – говорит доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Очевидно, что список стран, интересующихся российской вакциной, будет пополняться. В таком случае иностранные фармпкомпании остаются с носом дважды: они теряют вложенные в разработку своего препарата средства и лишаются рынков сбыта. А речь идет о сотнях миллиардов долларов. Терять баснословные прибыли им явно не хочется, поэтому в дело по очернению отечественного препарата вступила медийная машина.

Показателен недавний демарш Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая написала открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отложить регистрацию вакцины “Спутник V”. Если посмотреть на состав ассоциации, то все становится понятно: Bayer, AstraZeneca, Novartis и другие иностранные компании и производители лекарственных средств. По всей видимости, регистрация первой в мире вакцины наносит ущерб экономическим интересам зарубежных фармкомпаний.

Ассоциация указывает на якобы поспешную разработку вакцины, при этом забывая, что институт Гамалеи – крупнейший национальный научный центр с богатой историей и специалистами-вирусологами мирового уровня. Технологическая платформа, которой пользовался исследовательский институт для разработки вакцины, хорого изучена.

“Платформа создана на основе вируса, от которого человек не болеет – аденовирус. За основу вакцины взяты два аденовируса, сверху “посажен” белок коронавируса. Это биотехнологическая генноинженерная вакцина, которая позволит сохранить иммунитет около двух лет”, – говорит Дмитрий Еделев.

Технологическая платформа, использованная при создании “Спутник V”, применялась российскими учеными при разработке вакцин от лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома – MERS. Претензии критиков к отечественной вакцине основаны на незнании результатов исследований, подчеркивали в Росздравнадзоре.

Почему-то выступающие с “обличениями” российской вакцины критики не упоминают о том, что фармкомпании из США, Великобритании и Германии приступают к заключительным этапам исследования своих препаратов. Да, Россия сделала это быстрее всех. Надо уметь признавать поражения.

Еще один аргумент критиков – наличие 144 “побочных эффектов” при первой фазе испытания вакцины. Однако во время исследований ученые фиксируют все, что происходит с организмом человека – это мировая практика. В дальнейшем же выясняется, что побочные проявления не имеют никакого отношения к испытуемому препарату. Да и вообще, побочные эффекты могут присутствовать при приеме любого лекарства – даже аспирина. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Фиксация всех нежелательных явлений еще раз говорит о полной прозрачности и открытости разработчиков вакцины. Кроме того, отечественный препарат имеет большой экспортный потенциал даже на Западе, поэтому разработчик вакцины решил перестраховаться и обозначить всю возможную “побочку” – это защитит на случай исков от потребителей. Как известно, на Западе такая практика широко применяется, причем не только добросовестными покупателями, но и всевозможными адептами так называемого потребительского терроризма.

Вопросы у скептиков вызывают и возрастные ограничения вакцины – от 18 до 60 лет. Объяснение здесь очень простое: препарат новый и в “полевых” условиях еще не применявшийся. Подобное ограничение – нормальная практика во всем мире.

А если придраться больше не к чему, в ход у критиков всех мастей идет последний аргумент – температура хранения “Спутник V” указана от 18 градусов и ниже, из чего делается вывод, что вакцина нестабильна и чувствительна к внешнему воздействию. Но и здесь все просто: скорее всего, пока данных по стабильности нет – и это тоже привычно для новых препаратов. Перед началом производства будет привычная для всех лекарственна форма с температурой 2-8 градусов.

Следует понимать, что препарат, тем более такой сложный, как вакцина, проходит проверку на эффективность не только в ходе клинических испытаний, но и при множестве других исследований. Пока прописаны самые крайние варианты, в дальнейшем требования и условия хранения будут скорректированы.