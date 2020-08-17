Береги вес смолоду: похудение до 40 лет связали со снижением риска ранней смерти

17.08.2020, 20:10, Разное



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В рамках исследования, опубликованном в журнале JAMA Network Open, были проанализированы данные о состоянии здоровья более чем 24 тысяч американцев 40-74 лет с 1998 по 2015 годы. Все они участвовали в программе Национального обследования здоровья и питания, которая включает ежегодное анкетирование, информацию о медосмотрах и образцы анализов крови участников.

Ученые сравнили индекс массы тела (ИМТ) участников на момент исследования с их ИМТ в 25-летнем возрасте. Оказалось, что люди, которые страдали ожирением, но сумели похудеть до показателя «избыточный вес» к 40 годам, умирали на 54% реже участников, которые начали избавляться от лишних килограммов в более старшем возрасте. По мнению ученых, это во многом связано с тем, что потеря веса в возрасте после 40 лет часто является признаком ухудшения здоровья.

Авторы исследования также установили, что как минимум 3,2% ранних смертей можно было бы избежать, если бы каждый человек с ожирением мог бы снизить ИМТ в возрасте 25 лет. Ученые считают, что полученные данные убедительно демонстрируют взаимосвязь веса с состоянием здоровья и продолжительностью жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имеют избыточный вес, из них более 650 миллионов страдают ожирением. Диагноз «избыточный вес» ставится в том случае, если ИМТ равен и или превышает 25, «ожирение» диагностируется при ИМТ выше 30.