 

“Ребята, Атас!”: Юлия Зимина сообщила о своем состоявшемся замужестве

17.08.2020, 20:08, Разное

Популярная актриса и ведущая Юлия Зимина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о том, что вышла замуж. Пост знаменитости был отмечен массой поздравительных комментариев от фолловеров.
Стоит отметить, что Юлия Зимина никогда не предавала широкой гласности свою личную жизнь. Ранее 39-летняя красавица состояла в романтических отношениях с несколькими кавалерами и даже 5 лет назад родила дочь Симону, однако в браке она еще не была. И вот недавно в своем микроблоге актриса выложила черно-белое фото, на котором изображена облаченной в короткий белый праздничный костюм, с фатой на голове, с цветами и шампанским в руках. “Я вышла замуж сегодня! Он самый лучший на свете!” – эмоционально пояснила телезвезда о радостном событии. Примечательно, что имени возлюбленного она не назвала, но уже спустя час разместила на странице новое фото – в паре с избранником.

Многочисленные поклонники с удовольствием разделили радость с любимицей. За короткое время лента красотки наполнилась массой поздравлений от подписчиков, пожелавших новой семейной паре всевозможных благ и свершений.



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