Диетолог Маргарита Королева рассказала о продуктах, улучшающих настроение

17.08.2020, 20:08, Разное

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты необходимо употреблять для улучшения настроения. Разнообразное питание понижает вероятность возникновения проблем со здоровьем.

Маргарита Королева подчеркивает, рацион человека должен быть богат продуктами растительного и животного происхождения, дающими организму необходимые витамины и минералы. От этих всех компонентов и зависит формирование уровня «гормонов счастья». Повышение настроения происходит также за счет занятий спортом, при которых улучшается кровообращение в головном мозге и деление клеток дофаминовых рецепторов. Неспособность некоторых людей остановиться и заедание стрессовых ситуаций кандидат медицинских наук объясняет недостаточным количеством дофамина и вырабатывающих его рецепторов. Диетолог советует особое внимание обратить на продукты, содержащие фенилэтиламин, стимулирующий чувство удовольствия. Наибольшее его количество содержится в шоколаде и газированных напитках, однако при их потреблении уменьшается уровень собственного гормона. Настроение поднимается на короткий период, после чего может наступить уныние, поэтому лучше не увлекаться шоколадом и рафинированными продуктами.

По мнению специалиста, необходимо употреблять мясо, рыбу, птицу, бобовые, семена и орехи. Также в рационе нужны полезные жиры и антиоксиданты. Яркие красные, желтые и оранжевые овощи и фрукты обеспечивают детоксикацию организма и поднимают настроение.