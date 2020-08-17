Стали известны имена наставников девятого сезона шоу «Голос»

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17.08.2020, 20:08, Разное

Кресла жюри в девятом сезоне «Голоса» достанутся артистам, ранее уже конкурировавшим в шоу в роли наставников. В музыкальном проекте можно будет увидеть Полину Гагарину, Сергея Шнурова, Валерия Сюткина и Басту.
Баста в жюри заменит Константина Меладзе. Рэп-исполнитель признался, для него этот проект является возможностью принести пользу участникам, пришедшим показать свои способности и победить. Музыкант полагает, амбиции есть не только у конкурсантов, но и у наставников, поэтому «будет битва». Полина Гагарина поделилась, ей очень приятно быть в кресле члена жюри музыкального проекта, поскольку она вдохновляется встречей с новыми талантами, при этом делясь своим опытом и учась чему-то новому. По мнению певицы, среди наставников присутствуют артисты различных жанров и люди с разными темпераментами, поэтому точно будет остроумно и смешно. Сергей Шнуров является одним из наиболее ярких членов жюри на проекте. Он сдерживается и старается не использовать в высказываниях матерных слов. Валерий Сюткин планирует работать, наслаждаясь процессом. Лидер группы «Браво» порекомендовал недоброжелателям не испытывать зависти и злости, поскольку тогда «в голове не хватит места добру и радости».

Вести девятый сезон проекта будет Дмитрий Нагиев.



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